В марте в Нижнекамске начнут тестировать новую систему общественного транспорта

В марте в Нижнекамске планируют в тестовом режиме обкатать новую схему работы общественного транспорта. Это поможет, наконец, снять напряженный вопрос нехватки автобусов, курсирующих по городским маршрутам.

Суть транспортной реформы рассказал глава НМР Айдар Метшин на итоговой сессии:

«Она предполагает объединение в себе вахтовых и городских маршрутов в единую муниципальную сеть по регулируемым тарифам. Запустить новую сеть мы планируем до конца первого полугодия».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов на коллегии ведомства сообщал, что в Нижнекамске пройдет тестирование новых форм управления пассажирскими перевозками.

В феврале стало известно, что Нижнекамск может получить в систему общественного транспорта 24 автобуса и шесть новых трамваев. Город подал заявку на участие в федеральной программе «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Сейчас идет этап рассмотрения возможности включения Нижнекамска в программу.