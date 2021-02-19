Инфекционист: от 20 до 70% населения России имеют иммунитет к коронавирусу

В зависимости от региона России иммунитет к коронавирусу имеет от 20 до 70% населения. Как заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, в статистику выключены только установленные случаи коронавируса.



«Этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс», — отметил врач в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Руководитель республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина недавно заявила, что массовая вакцинация населения республики будет способствовать активному формированию коллективного иммунитета. Скорее всего, отметила Патяшина, это произойдет весной, в мае.

Сегодня она заявила, что в Татарстане не планируют проводить новых испытаний на коллективный иммунитет. Всего прошло три этапа исследований: в июне, сентябре и декабре. По итогам первого этапа антитела были у 31%, второго этапа — 45%, третьего этапа — 51,2%.

Замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина сообщала, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Татарстане должен быть не менее 70% среди всего населения, чтобы заболеваемость не носила «взрывной» характер. Чтобы инфекция сошла на нет, иммунитет должен быть у порядка 90% населения, однако до этих цифр Татарстану далеко.