Детскому обмудсмену Татарстана понравился ролик СКР, где детей пугают уголовными делами

Фото: Максим Платонов (архив)

Детский омбудсмен Татарстана и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец одобрила ролик СКР, где подростков пугают уголовными делами.

Вчера управление СКР по Москве опубликовало видеопоздравление подростков, которым исполнилось 14 лет. В ролике, улыбаясь, правоохранители сообщают, что теперь школьникам придется самим отвечать за убийства, изнасилования, терроризм, причинение вреда здоровью, кражу, разбой или грабеж, а также хулиганство, вандализм, уничтожение чужого имущества.

В соцсетях ролик сочли пугающим и внушающим несовершеннолетним, что они склонны к совершению преступлений. Сейчас ролик удален с сайта СКР.

Тем не менее видео одобрила Ирина Волынец. Она отметила, что видео снято «на грани», однако «цель достигнута». По мнению детского омбудсмена Татарстана, несмотря на злорадность, детям сложно объяснить по-другому.

«Очень хотелось бы, чтобы этот ролик увидели как можно больше детей. Потому что он отрезвляет, запоминается, и без использования каких-то шокирующих методов трудно сделать социальную рекламу, которая доходила бы до душ. Дети не будут слушать нудную проповедь. Этот ролик дети досмотрят. Думаю, мы сделаем его репост, это полезно», — цитирует Волынец издание «Подъем».

Ранее Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец объяснила, почему она не поддерживает закон о домашнем насилии. По ее словам, все необходимые меры для борьбы с этой проблемой в российском законодательстве уже есть.



Ольга Плешкова