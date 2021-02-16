Лукашенко одобрил перевалку белорусских нефтепродуктов через российские порты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта межправительственного соглашения с Россией, которое предусматривает организацию перевозки белорусских нефтепродуктов. предназначенных для поставки на экспорт, через российские морские порты.

По поручению Лукашенко Министерство транспорта и коммуникаций проведет переговоры с Россией и подпишет соглашение при достижении договоренности, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Соглашение предусматривает перевалку 3,3 млн тонн белорусских нефтепродуктов через порты Северо-Запада РФ в 2021—2023 годах. Его планировалось подписать 15 февраля 2021 года, но 12 февраля Минтранс Белоруссии сообщил о переносе даты.

Напомним, Белоруссия с 1 февраля подняла тариф на транзит нефти по своей территории из-за сократившихся доходов ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Компания попросила увеличить плату сразу на 24,5%. В связи с несогласием российской стороны плата вырастет только на 6,6%.