Глава Роспотребнадзора по РТ прокомментировала проигрыш в суде театру им. Джалиля

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Главный санитарный врач республики Марина Патяшина прокомментировала прекращение дела в отношении замдиректора Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Юрия Ларионова о нарушении «антиковидных» мер.



«Решение суда пока к нам не поступило по данному делу. Я не считаю это каким-то опасным прецедентом, потому что это единичный случай. Ну и согласитесь, в любом случае такая широкая огласка этого административного дела дисциплинирует все объекты для того, чтобы они соблюдали все «антиковидные» меры», — сказала Патяшина.

Она отметила, что объекты придерживаются правил, а значит все административные меры, которые ведомство применяет с мая 2020 года, «имеют под собой понятное воплощение».

Вчера Вахитовский райсуд Казани прекратил административное дело в отношении замдиректора Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Юрия Ларионова. Иск подало Управление Роспотребнадзора по Татарстану. В отношении Ларионова как на должностное лицо был составлен административный протокол по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях угрозы распространения заболевания». Ему грозило либо предупреждение, либо штраф до 50 тыс. рублей. Дело прекратили за отсутствием состава правонарушения.