В России появилась новая причина подорожания продуктов — упаковка

Фото: Максим Платонов (архив)

Предприятия пищевой промышленности из Руспродсоюза в письме предупредили Федеральную антимонопольную службу о подорожании продуктов в России по еще одной причине — из-за роста стоимости упаковки на 10—15%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Поставщики в свою очередь говорят о подорожании сырья — цена полиэтилена с лета прошлого года выросла на треть, до 115 тысячи рублей за тонну. В ФАС пообещали проверить информацию.

Фото: Максим Платонов (архив)

По словам президента Российского союза пекарей Алексея Ляпина, с конца 2020 года и по текущий момент стоимость упаковки выросла вдвое.

Ранее ретейлеры заявили о готовности повысить цены на яйца и мясо птицы на 10%. Это связали с распространением птичьего гриппа, а также увеличением стоимости кормовой базы и существенным сокращением поголовья. Также СМИ рассказали о предложении мясопереработчиков повысить закупочные цены на готовую продукцию, в том числе на колбасы и сосиски, на 10—15% из-за подорожания свинины и мяса курицы.

Есть и продукты которые уже подорожали — по итогам первых пяти недель 2021 года средняя цена 1 кг картофеля в рознице увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигла 30,9 рубля против 22,2 рубля год назад.