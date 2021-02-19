В Росавиации опровергли сообщения о возобновлении чартерных рейсов в Египет

Росавиация не подтвердила информацию, опубликованную в СМИ, о якобы скором возобновлении чартерных рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом пишет «РИА Новости».

Вчера в СМИ появились сообщения о возможном возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта. В Министерстве гражданской авиации Египта заявили, что по данному вопросу между странами «достигнута принципиальная договоренность». Точная дата не называлась.



Фото: realnoevremya.ru

Россия прекратила авиасообщение с Египтом после крушения самолета над Синайским полуостровом в 2015 году. К трагедии были причастны сторонники запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года, но египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. До 2019 года российские власти продолжали утверждать, что безопасность авиаперевозок на египетские курорты еще не достаточна.



В начале февраля СМИ сообщили, что в Египте курортный город Шарм-эш-Шейх обнесли бетонной стеной, чтобы обеспечить безопасность туристов. Это должно повысить его привлекательность после авиакатастрофы 2015 года и пандемии коронавируса.

Татьяна Леухина