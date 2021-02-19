Кабмин России одобрил проект о полномочиях Минтруда по маткапиталу

Правительство России одобрило проект о полномочиях Минтруда по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в пятницу.

В среду президент России Владимир Путин пообещал подумать над расширением возможности использования материнского капитала на ремонт существующего жилья. С таким предложением к главе государства обратился лидер думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов.

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На сегодняшний день маткапитал составляет 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля — на второго. Семьи могут потратить его на покупку квартиры, постройку нового жилья или взять ипотеку.

В начале февраля СМИ узнали об инициативе разрешить использовать маткапитал для инвестиций в ценные бумаги. Речь идет о вкладах в государственных банках, об облигациях, обеспеченных госгарантиями, или облигациях, выпущенных госкомпаниями или госбанками.