В Татарстане не планируют проводить новых испытаний на коллективный иммунитет

В Татарстане испытания на коллективный иммунитет коронавирусу завершились в декабре 2020 года. новых исследований не планируется проводить, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Ни о каком продолжении исследования популяционного иммунитета (речи не идет). Сейчас это уже не имеет никакого значения. Почему не имеет значения, поскольку вакцина вышла в гражданский оборот и активно шагает. На сегодня мы идем, чтобы популяционный иммунитет был сформирован с помощью вакцинации», — заявила она.

Фото: Максим Платонов (архив)

Патяшина недавно заявила, что массовая вакцинация населения республики будет способствовать активному формированию коллективного иммунитета. Скорее всего, отметила Патяшина, это произойдет весной, в мае.

Всего прошло три этапа исследований, в июне, сентябре и декабре. По итогам первого этапа антитела были у 31%, второго этапа — 45%, третьего этапа — 51,2%.