Аномально холодная погода сохранится в Татарстане до 26 февраля

Аномально холодная погода сохранится в Татарстане до 26 февраля. Таков предварительный прогноз Гидрометцентра Татарстана.

По данным синоптиков, 20 февраля ночью температуры воздуха понизятся до -21..-26°, при прояснениях возможно до -31°, и выпадет небольшой снег. Днем осадков не будет, морозы будут держаться на уровне -15..-20°.



В воскресенье и понедельник, 21 и 22 февраля, температурный фон понизится до -24..-31° ночью, местами до -37°, днем морозы составят -17..-24°.

Фото: kzn.ru

Во вторник, 23 февраля температура продолжит снижаться: ночью ожидается до -30..-35°, в низких местах до -38°, днем будет -22..-27°. При этом будет умеренный северо-восточный ветер порывами 8—13 м/с, отчего морозы будут ощущаться еще сильнее. Также увеличится риск получить переохлаждение и обморожения.



В целом аномально холодная погода без осадков сохранится в Татарстане до 26 февраля.



Ранее синоптики предупреждали татарстанцев об аномальных морозах на выходные. В Гидрометцентре РТ отметили, что местами температуры могут достигать -37°С.

Ольга Плешкова