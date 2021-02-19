Бастрыкин возбудил дело на экс-мирового судью Казани — по даче взятки 5 млн

Фото: "Реальное время"

Сегодня глава Следкома РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о даче взятки в отношении 38-летней Эльмиры Зиганшиной, бывшей мировой судьи судебного участка №1 Кировского района Казани. Ранее она была осуждена за покушение на посредничество взятке 510 тысяч рублей.



Напомним, еще в январе 2020 года, после вступления в силу своего приговора осужденная к 4 годам колонии Зиганшина написала явку с повинной, что еще в 2017-м за 5 млн рублей надеялась решить вопрос о не привлечении к уголовной ответственности по другому коррупционному делу. Но деньги не помогли — дело о посредничестве дошло до суда с Зиганшиной и ее гражданским супругом в качестве обвиняемых.

После признания был задержан и арестован предполагаемый посредник той взятки в 5 млн рублей — старший инспектор спецбатальона ДПС ГИБДД МВД по РТ Ильназ Ахметзянов. Причем ему предъявили обвинение сразу в двух эпизодах посредничества на общую сумму 8,5 млн рублей.

Бастрыкин смог возбудить дело после того, как согласие на уголовное преследование Зиганшиной по этой истории дала Высшая квалифколлегия судей РФ.

Уголовное дело находится в производстве 3-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Татарстан. Источники «Реального времени» не исключают, что по завершении следствия Зиганшина на основании явки с повинной будет освобождена от уголовной ответственности.