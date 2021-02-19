Эксперимент по маркировке пива в России стартует с 1 апреля

Фото: Максим Платонов

Эксперимент по маркировке пива и напитков, изготавливаемых на его основе, пройдет с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В периметр эксперимента также войдут сидр, пуаре, медовуха и безалкогольное пиво — полный перечень можно посмотреть в документе. Оператором системы маркировки в рамках эксперимента будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В сентябре прошлого года Минпромторг России выступил с инициативой начать маркировать пиво, а затем распространить эту процедуру на другие виды спиртного.

С 1 апреля 2020 года в Татарстане 60% разливного пива было реализовано по правилам маркировки. На нее перешли 109 изготовителей разливного пива, из них 40 заключили соглашения с АО «Гознак», а в адрес производителей поступило 11,9 млн специальных марок.