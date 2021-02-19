Новости общества

19:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин обязал ГИБДД контролировать техосмотры автомобилей

18:10, 19.02.2021
Путин обязал ГИБДД контролировать техосмотры автомобилей
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении государственного контроля техосмотра автомобилей сотрудниками ГИБДД. Указ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, ГИБДД теперь обязана осуществлять государственный контроль и надзор за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств.

Также ГИБДД обязана будет участвовать в техническом осмотре автобусов.

Фото: Олег Яровиков / bashinform.ru

Сотрудники ГИБДД должны контролировать работу операторов технического осмотра в формах внеплановых проверок, мероприятий в рамках надзора за дорожным движением и контрольных закупок. В полномочиях ведомства также личное присутствие сотрудников Госавтоинспекции на пунктах технического осмотра.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщал, что сотрудников ведомства в ближайшем будущем привлекут к процедуре технического осмотра автобусов. Подобные изменения необходимы, чтобы снизить смертность людей в авариях. Точные сроки введения изменений пока не сообщаются.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем