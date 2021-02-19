Трассу Казань — Екатеринбург могут построить досрочно

Правительство РФ может рассмотреть возможность строительства новой трассы от Казани до Екатеринбурга раньше запланированного 2030 года. Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сейчас власти ищут варианты, за счет чего можно было бы ускорить строительство.

«Пока это в стадии проработки, мы этот вопрос рассматриваем и на уровне правительства будем выносить этот вопрос. Если найдем финансовые источники, то, я считаю, это обязательно нужно делать», — цитирует его ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, выполнение комплекса предпроектных работ по строительству скоростной трассы Казань — Екатеринбург в составе скоростного международного транспортного коридора «Запад — Восток» обойдется в 114,7 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года.

О трассе Казань — Екатеринбург впервые заговорил как раз Хуснуллин. По предварительным данным, протяженность новой трассы должна составить 800 км, а разрешенная скорость на ней — 130 км/ч. В планах правительства реализовать проект в 2024—2030 годах.