В Татарстан прибыл вице-премьер России Юрий Борисов

Вице-премьер РФ Юрий Борисов прибыл с рабочей поездкой в Татарстан. В международном аэропорту «Бегишево» его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы РТ.



Сегодня Борисов посетит ОЭЗ «Алабуга» и проведет совещание по развитию производства композитных материалов. Завтра вице-премьер РФ примет участие в церемонии открытия новой газотурбинной установки на КМПО и выступит на итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли РТ.

Прошлогодняя коллегия Минпромторга РТ. Фото: Ринат Назметдинов

В прошлом году Юрий Борисов также побывал на коллегии Министерства промышленности в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».