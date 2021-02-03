Итоги дня: продление СНВ-3, уход Алекно из казанского «Зенита» и снижение добычи нефти в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 3 февраля.
- Россия и США продлили договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Сегодня соглашение вступило в силу. Оно будет действовать до 5 февраля 2026 года. Договор является одним из ключевых соглашений по сдерживанию гонки вооружений. Америка объявила о выходе из него во время президентства Дональда Трампа.
- В казанском «Зените» подтвердили уход главного тренера клуба Владимира Алекно. Он покинет свой пост по окончании сезона, рассказал вице-президент клуба Ильхам Рахматуллин. Тренер казанцев подписал контракт со сборной Ирана. Прошлый сезон он также не тренировал «Зенит», уступив это место Алексею Вербову.
- В 2020 году объем нефтедобычи в Татарстане, в сравнении с 2019 годом, снизился на 11%. По итогам года компании республики добыли 32,623 млн тонн нефти. У крупнейшей компании республики, «Татнефти», добыча в январе снизилась на 12,8% по сравнению с предыдущим годом.
- Казанский оперный театр могут закрыть на три месяца из-за полных залов. Роспотребнадзор заметил, что на опере «Турандот» и мюзикле «Алтын Казан» присутствовало больше зрителей, чем позволяют «антиковидные» ограничения.
- Верховный суд Удмуртии оставил без изменения приговор бывшему главе республики Александру Соловьеву. Его приговорили к 10 годам колонии и штрафу в размере 275 млн рублей за получение взятки от строителей моста через реку Буй.
- Казанцы стали жаловаться в УФАС по РТ на навязчивую рекламу от сервиса доставки «Самокат». Антимонопольщики возбудили дело о нарушении закона «О рекламе». Представители сервиса утверждают, что заказывали телефонную рекламную акцию, но она должна была пройти в легальных рамках: по «белой» базе контактов и с согласия абонентов.
- Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) сегодня огласила номинации 78-й премии «Золотой глобус». Вручение наград состоится 28 февраля в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. За звание лучшего драматического фильма будут бороться «Отец» Флориана Зеллера, «Земля кочевников» Хлои Чжао и «Девушка, подающая надежды» Эмеральд Феннел. В номинации «Лучшая комедия или мюзикл» представлены комедия «Борат 2» Саши Барона Коэна, мюзиклы «Гамильтон» Томаса Каила, «Мьюзик» певицы Сии и «Выпускной» Райана Мерфи, а также ромком «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова. В телевизионном сегменте на награды претендуют сериалы «Корона», «Мандалорец» и «Эмили в Париже», а также мини-сериалы «Ход королевы», «Голос перемен» и «Неортодоксальная».
- Следком предъявил бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в окончательной редакции. Чиновнику вменяется длинный список преступлений, в том числе заказные убийства. Сам экс-губернатор своей вины не признает.
- В Казани подана заявка на проведение митинга против задержаний и репрессий. Его собираются провести 14 февраля на площади перед театром им. Галиаскара Камала. В мэрии заявку получили, но решение пока не принято. Рассматривать ее можно до трех дней.
- Около 70% казанцев полагают, что способны справиться за четыре дня со всем объемом работ, который приходится на пятидневную рабочую неделю. С идеей о необходимости сокращать рабочую неделю вновь выступил Дмитрий Медведев, который, похоже, является ее горячим сторонником.
- Транспортники Казани рассказали подробности о возмутившем соцсети случае, когда водитель и кондуктор посадили в снег пьяную женщину. В Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) показали полное видео и объяснили, что пассажирке помогли сесть на сиденье и довезли до нужной ей остановки. В снег же она села, выйдя из автобуса.
- В Набережных Челнах на четырех из пяти станций мониторинга зафиксировано загрязнение воздуха. Утренние пробы показали превышение ПДК по фенолу.
- ЦИК России протестирует онлайн-голосование на выборах 2021 года в шести регионах. Пока точно известно только об участии Москвы. От остальных субъектов будут приниматься заявки. Возможно, что одним из участников эксперимента станет Татарстан. В республиканском избиркоме «Реальному времени» ответили, что пока прорабатывают этот вопрос, поскольку он требует очень взвешенных решений.
- Во время пандемии коронавируса заболеваемость другими заразными инфекциями в Татарстане упала в два раза.
- В Казани водителям и кондукторам троллейбусов и трамваев сделают прививку от COVID-19. Минздрав Татарстана выделил первые 500 доз вакцины от COVID-19 для работников МУП «Метроэлектротранс».
- Ряд российских СМИ сообщили о крушении легкомоторного самолета, якобы вылетевшего из Казани. Однако оказалось, что они ошиблись, перепутав со столицей Татарстана греческий город Козани. В воскресенье самолет пропал с радаров. Сегодня его обломки нашли в горах.
- В Казани начали разбирать новогодние световые конструкции. В следующем году власти также собираются установить их на центральных улицах города.
- Аналитики составили собирательные портреты двух групп водителей, представляющих наибольшую опасность на дорогах Татарстана. Согласно результатам исследования, большинство штрафов за нарушения и ДТП с тяжелыми последствиями приходятся на мужчин двух возрастных групп: 18—25 лет и 30—35 лет.
- Директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказала президенту России Владимиру Путину о новом электромобиле от КАМАЗа.
- Американский адмирал заявил о возросшей вероятности ядерной войны между США и Россией. В Госдуме считают, что такие слова можно объяснить желанием получить дополнительные вливания в оборонный бюджет.
- Евросоюз обсудит возможность введения новых санкций в отношении России из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному. Власти Германии не исключают таких мер.
- Россия экспортировала рекордное количество пшеницы. Нынешний показатель на 25% больше, чем за прошлый сельскохозяйственный сезон.
- Минэкономразвития РФ предложило ввести в Крыму особый режим, который позволит сохранять анонимность инвесторов. Для этого в регионе необходимо создать особые административные районы (ОАР). В этих районах будет действовать ограничение доступа к данным из ЕГРЮЛ и ЕГРП.
- Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
- В 2021 году «Евровидение» снова не будет проведено. По крайней мере, в привычном формате концерта. Сейчас организаторы решают, по какому сценарию пройдет конкурс.
Евгений КалашниковОбщество Татарстан
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