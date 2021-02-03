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Аналитики назвали две группы опасных водителей в Татарстане

14:56, 03.02.2021
Аналитики назвали две группы опасных водителей в Татарстане
Фото: Максим Платонов (архив)

Аналитическое агентство «ПромРейтинг» составило собирательные портреты двух групп водителей, представляющих наибольшую опасность на дорогах Татарстана.

Фото: promrating.ru

Первая группа — это мужчины 30—35 лет с достатком выше среднего. Ко второй относятся мужчины 18—25 лет с доходами ниже среднего уровня.

Источник: promrating.ru

Эти группы отличаются скептическим отношением к соблюдению ПДД и безопасному вождению. На них приходится наибольшее количество ДТП с тяжкими последствиями и большинство штрафов.

В исследовании отмечается, что две эти группы составляют 20—26% от общего числа водителей в РТ. При этом на них приходится 64% от всех выписываемых дорожных штрафов и до 42% аварий.

АналитикаПроисшествияАвто Татарстан
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