Аналитики назвали две группы опасных водителей в Татарстане

Фото: Максим Платонов (архив)

Аналитическое агентство «ПромРейтинг» составило собирательные портреты двух групп водителей, представляющих наибольшую опасность на дорогах Татарстана.

Фото: promrating.ru

Первая группа — это мужчины 30—35 лет с достатком выше среднего. Ко второй относятся мужчины 18—25 лет с доходами ниже среднего уровня.

Источник: promrating.ru

Эти группы отличаются скептическим отношением к соблюдению ПДД и безопасному вождению. На них приходится наибольшее количество ДТП с тяжкими последствиями и большинство штрафов.

В исследовании отмечается, что две эти группы составляют 20—26% от общего числа водителей в РТ. При этом на них приходится 64% от всех выписываемых дорожных штрафов и до 42% аварий.