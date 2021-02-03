Световые инсталляции установят в центре Казани и на следующий год

Фото: Максим Платонов (архив)

Мэрия Казани предварительно запланировала установку новогодней иллюминации следующей зимой. Пока власти собираются монтировать те же конструкции, что и в последние годы.

«Вопрос использования на следующий год будет рассмотрен при подготовке документации на новогоднее оформление. Предварительно, их установка запланирована», — ответили в Комитете внешнего благоустройства Казани.

Также в комитете подтвердили, что рабочие начали разбирать новогодние конструкции. Напомним, что они появились в 2018 году, после того как туристы пожаловались на скудное оформление города. В итоге власти города решили выделить на иллюминацию в 10 раз больше.