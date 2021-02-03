Театр оперы и балета имени Джалиля могут оштрафовать или временно закрыть за аншлаг на спектаклях

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей или закрыть на три месяца из-за нарушения антикоронавирусных мер. Об этом пишет Mash Iptash.

Так, на спектакль «Турандот» и мюзикл «Алтын Казан», по данным Роспотребнадзора, продали больше билетов, чем можно.

Ранее Вахитовский районный суд Казани оштрафовал на 200 тыс. рублей лейбл певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований на концерте в развлекательном комплексе «Пирамида» в Казани. По данным Роспотребнадзора, зрители не были в средствах индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию, а также не сидели на зрительских местах.