Россия и США продлили ДСНВ на 5 лет

В Министерстве иностранных дел России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Сегодня соглашение вступило в силу, пишет RT со ссылкой на заявление МИД России. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.

В конце января президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден условились продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года.

27 января Совет Федерации ратифицировал соглашение о продлении СНВ-3. Через два дня Путин подписал об этом закон.

Договор России и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу в 2011 году и истекает в феврале. В конце октября прошлого года Путин на совещании с постоянными членами российского Совбеза предложил продлить действующий договор о сокращении стратегических наступательных вооружений хотя бы на год без всяких условий.