ЦИК России протестирует онлайн-голосование на выборах 2021 года в шести регионах

На выборах 2021 года шесть регионов протестируют систему онлайн-голосования. Среди них будет Москва, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

ЦИК в ближайшее время объявит сбор заявок от регионов, которые считают, что готовы к проведению дистанционного электронного голосования.

Оно будет проводиться «на той федеральной платформе, которую мы готовим с «Ростелекомом» и Минцифры, но правила, порядок голосования будут едиными», передает ТАСС.

Фото: cikrf.ru

Памфилова добавила, что в этом году голосование опять может быть растянуто на три дня.

«Реальное время» обратилось за комментарием в ЦИК Татарстана.

Напомним, что Татарстан претендует на проведение эксперимента с онлайн-голосованием. Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич уже заявлял, что республика могла бы стать лидером такой формы голосования.