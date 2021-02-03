В 2020 году объем нефтедобычи в Татарстане снизился на 11%

По итогам 2020 года объем нефтедобычи в 2020 году в Татарстане составил 32,623 млн тонн. Это на 11% меньше, чем в 2019 году, говорится в материалах Татарстанстата.



Добыча в декабре возросла на 4,4% по сравнению с ноябрем 2020 года

В Татарстане добычей нефти занимаются ПАО «Татнефть» и около 30 малых нефтяных компаний (МНК). Первая добыла 25,7 млн тонн нефти в РТ, что на 12,8% меньше, остальные — 6,9 млн тонн.

Фото: wikipedia.org

В начале декабря прошлого года вице-премьер РФ Новак сообщал, что с января 2021 года Россия сможет частично восстановить добычу нефти. Так, Россия в феврале — марте увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ суммарно на 130 тыс. баррелей в сутки по сравнению с январскими показателями.

В Татарстане же рассчитывают увеличить объем перерабатываемой нефти до 23 млн тонн.