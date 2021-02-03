Подвел подрядчик: казанцы пожаловались антимонопольщикам на навязчивую рекламу «Самоката»

Фото: Максим Платонов

Раздражающими звонками заинтересовалось УФАС

Казанцы начали получать множество звонков с различных телефонных номеров с рекламой сервиса по доставке еды «Самокат» — аудио с рекламной записью включалось сразу после взятия трубки. Поток жалоб на навязчивую рекламу зафиксировало татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС): сегодня ведомство объявило о возбуждении дела. Число поступивших жалоб ведомство не называет — говорит лишь о «многочисленных» заявлениях, поступавших с десятка разных телефонных номеров.

— Ответчиков трое — питерские ООО «Умный ритейл» и ООО «Умное пространство», выступившие рекламодателями, и московское ООО «Е-Телеграф» — в качестве рекламораспространителя. Все они подозреваются в нарушении части 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе» по факту распространения рекламы по телефонной связи без предварительного согласия абонента, — говорится в сообщении ведомства.

Нарушение, признаки которого выявлены в действиях ответчиков по делу, предусматривает штраф в отношении юридических лиц в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Поток жалоб на навязчивую рекламу зафиксировало татарстанское УФАС. Фото realnoevremya.ru

Первые две компании — юрлица сервиса «Самокат». Основателями сервиса, к слову, являются бывшие топ-менеджеры «Магнита» и «Почты России» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков, компания привлекала инвестиции от Сбербанка и Mail.ru. Изначально сервис был запущен в Санкт-Петербурге в 2018 году и сейчас работает в четырех городах. В Казань он пришел в октябре прошлого года, при этом с довольно масштабной рекламной компанией как в соцсетях, так и в офлайне.

О третьей компании известно гораздо меньше — она зарегистрирована в Москве и принадлежит бизнесмену Станиславу Булыгину (это единственная в ЕГРЮЛ компания с таким названием). В 2019 году компания зафиксировала выручку в 1,25 млн рублей и убыток в миллион рублей. Однако в 2017 году у компании был солидный контракт на 55 млн рублей на разработку приложения у одной из структур «Ростелекома», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс» — речь, судя по всему, о приложении для онлайн-отправки телеграмм и открыток.

«Самокат» указал на подрядчика

Директор по маркетингу сервиса «Самокат» Игорь Рожков подтвердил «Реальному времени»: компания действительно заказывала рекламную акцию с использованием телефонной связи.

— Но по условиям нашего договора, подрядчик обязан использовать базу контактов, полученную легальным путем. При этом каждый абонент должен был предоставить согласие на получение рекламных материалов, участие в рассылках и подобных рекламно-информационных акциях […] В настоящее время мы проводим проверку и совместно с нашими подрядчиками готовим необходимую информацию для контрольных органов, — добавил представитель «Самоката».

Рожков отдельно отметил, что обычно такое согласие абоненты предоставляют не компаниям-рекламодателям напрямую. «Наиболее распространенный вариант, когда абонент подтверждает свою готовность участия в рекламных акциях оператору связи. Доступ к базе получателей в этом случае будет только у распространителя рекламы, который имеет договор с мобильным оператором», — объяснил он.

Руководитель и владелец «Е-телеграфа» Станислав Булыгин не стал комментировать претензии УФАС Татарстана.

Александр Артемьев