В Набережных Челнах зафиксировали превышение концентрации фенола в воздухе

В Набережных Челнах на четырех из пяти станций мониторинга воздуха зафиксировано превышение уровня вредных веществ в воздухе. Первые пробы показали наличие в нем фенола. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра РТ.

Примеси фенола превысили норму на станциях на проспекте Яшьлек (0,022 мг/м3), КДК КАМАЗА (0,012 мг/м3), на улице Хади Такташа (0,012 мг/м3), на стадионе «Строитель» (0,015мг/м3). Предельно допустимая концентрация этого вещества в атмосферном воздухе — 0,01 мг/м3.

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Данные действительны на 7.00 2 февраля.

В начале декабря в Казани пять станций мониторинга воздуха из десяти зафиксировали повышение уровня вредных веществ в воздухе — первые пробы показали наличие в нем аммиака и фенола. Жители начали жаловаться на головную боль и запах. Пробы тогда показывали превышение по фенолу в два раза. В Кировском, Вахитовском, Приволжском и Советском районах приборы показали превышение в воздухе аммиака.

В конце января Роспотребнадзор по РТ сообщил, что в 2020 году в шести муниципалитетах Татарстана зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе. Чаще всего это происходило в Казани.

Татьяна Леухина