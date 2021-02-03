В Госдуме считают попыткой выбить дополнительный бюджет слова американского адмирала о ядерной войне с Россией

Фото: русланбальбек.рф

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда о возросшей вероятности ядерной войны с Россией или Китаем. Народный избранник считает, что американский военный начал говорить об этом, чтобы Вашингтон увеличил оборонный бюджет.

«Раньше пугали советской угрозой, теперь — российской, а под лозунгом заботы о стране бюджет Пентагона вырос до неимоверных размеров», — передает слова депутата RT.

Бальбек считает, что ничего нового в высказывании адмирала нет, а само заявление можно назвать «очередным спичем для прессы».

Фото: defense.gov

Напомним, Чарльз Ричард допустил сценарий, по которому локальный конфликт с Россией или Китаем может перерасти в ядерную войну. Поэтому США должны активно конкурировать с указанными странами, чтобы «сдерживать их агрессию».

Руслан Бальбек — крымский татарин. Он представляет в Госдуме Республику Крым, является заместителем председателя комитета ГД по делам национальностей. Занимал пост вице-губернатора Крыма. До вхождения полуострова в состав России являлся помощником депутата Верховной Рады Украины Дмитрия Шенцева.