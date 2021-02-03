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В мэрии Казани подтвердили получение заявки на митинг против задержаний и репрессий

12:27, 03.02.2021
В мэрии Казани подтвердили получение заявки на митинг против задержаний и репрессий
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани активисты подали заявку на проведение митинга против задержаний и репрессий. В мэрии татарстанской столицы «Реальному времени» подтвердили получение заявки.

Она поступила во вторник, 2 февраля. Организаторы хотят провести его 14 февраля на площади перед театром им. Галиаскара Камала.

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполком может рассматривать заявку до трех дней, если предлагается изменить время или место проведения публичного мероприятия.

Напомним, по данным МВД, в несанкционированной акции 31 января в Казани участвовали 600 человек. В территориальные ОВД за различные нарушения доставили 419 человек.

Общество Татарстан
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