В мэрии Казани подтвердили получение заявки на митинг против задержаний и репрессий
В Казани активисты подали заявку на проведение митинга против задержаний и репрессий. В мэрии татарстанской столицы «Реальному времени» подтвердили получение заявки.
Она поступила во вторник, 2 февраля. Организаторы хотят провести его 14 февраля на площади перед театром им. Галиаскара Камала.
Исполком может рассматривать заявку до трех дней, если предлагается изменить время или место проведения публичного мероприятия.
Напомним, по данным МВД, в несанкционированной акции 31 января в Казани участвовали 600 человек. В территориальные ОВД за различные нарушения доставили 419 человек.Общество Татарстан
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