В АТП РТ рассказали подробности инцидента с пассажиркой, которую высадили в снег

В Ассоциации транспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) прокомментировали инцидент с пассажиркой, которую высадили из автобуса в снег. Там провели внутреннюю проверку и показали видео с камер видеонаблюдения в салоне транспорта.

На опубликованных кадрах видно, как девушка через среднюю дверь с трудом заходит в автобус и буквально ложится на ступеньках. Ей на помощь пришла кондуктор. Женщина подняла ее и усадила на место.

Со слов кондуктора, она стала переживать за пассажирку, спросила, куда ей нужно доехать. Пока ехали, девушка пришла в себя. Пассажирка назвала остановку, сказала, что ее дом рядом. Девушка самостоятельно вышла, однако, выходя из автобуса, вновь не устояла на ногах и села в снег.

Водитель и кондуктор вышли из автобуса, чтобы поднять ее. Но девушка отказалась от помощи, на что водитель ответил: «Тогда домой идите». Именно этот момент и заснял автор ролика, уточняет председатель АТП РТ Сергей Темляков.

Причин для вызова полиции и скорой помощи не было: девушка не хулиганила и не жаловалась на самочувствие, сообщил Темляков. Он напомнил, что по правилам пользования городским наземным транспортом Казани пассажирам нельзя находиться в салоне в состоянии опьянения. Но, несмотря на это, девушку довезли до пункта назначения.

Видео появилось в социальных сетях вчера. По словам автора видео, инцидент произошел на улице Литвина. На кадрах видно, что кондуктор и водитель автобуса оставили женщину сидеть на снегу со словами «иди домой». Сообщается, что пассажирка могла «неадекватно» себя вести.