Следком предъявил Фургалу обвинение в окончательной редакции

Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ в окончательной редакции предъявило обвинение бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление (пп. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенными организованной группой (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, Сергей Фургал — организатор преступной группы, совершившей в 2004—2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Причастность обвиняемого к совершению этих преступлений следователи установили в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, которые долгое время оставались нераскрытыми.



По данным следствия, для расширения своего бизнеса Фургал и его компаньон Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области. Здесь же аналогичной предпринимательской деятельностью занимался Смольский. Он принимал товар по более высокой цене и создавал конкуренцию Фургалу.

Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен. Они неоднократно провоцировали конфликты, обращаясь в том числе в правоохранительные органы. Спустя время они приняли решение устранить конкурента.

В гараж, где находился Смольский, бросили две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с его воротами. Вторая граната попала внутрь, но не взорвалась, благодаря этому он выжил, получив телесные повреждения. После этого Смольский снизил закупочные цены на металл.

Следователи установили исполнителя этого преступления. Это — Марат Кадыров, которого задержали и арестовали по обвинению в совершении особо тяжкого преступления.



Кроме того, Фургал и Мистрюков также организовали устранение Зори. Поводом послужила неприязнь, которая возникла на почве длительного конфликта между предпринимателями из-за судебных разбирательств по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода. По указанию Фургала и Мистрюкова участники организованной преступной группировки убили Зорю: его расстреляли за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества.

Исполнитель этого преступления — участник организованной группы Андрей Палей. При этом, желая запутать следствие, тот имитировал внезапный конфликт с Зорей, в ходе которого и застрелил потерпевшего.

После убийства Зори Фургала и его деловых партнеров — Николая Мистрюкова и Олега Булатова задерживали в качестве подозреваемых. Однако в 2004 году уголовное преследование в отношении них было прекращено из-за недостаточности доказательств.

Своих компаньонов в организации этого убийства заподозрил бывший сотрудник милиции Олег Булатов. Фургал и Мистрюков, опасаясь обращения Булатова в правоохранительные органы и дачи показаний против них, дали Палею указание убить его. Булатов был расстрелян возле своего дома. Его обнаружила несовершеннолетняя дочь, которая вышла во двор после того, как услышала звуки выстрелов. От полученных огнестрельных ранений Булатов умер на месте.

«Причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности», — говорится в сообщении ведомства.



Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей, совершенных преступной группировкой в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший губернатор Хабаровского края не признавал свою вину. Жители Хабаровского края начали выходить на несанкционированные митинги в поддержку политика с 11 июля.

