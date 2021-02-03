В казанском «Зените» подтвердили уход Алекно по окончании сезона
Главный тренер ВК «Зенит-Казань» Владимир Алекно покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. Информацию об уходе наставника казанцев подтвердил вице-президент клуба Ильхам Рахматуллин.
«Алекно покинет пост главного тренера «Зенита» после окончания сезона по своему желанию. Он уведомил об этом клуб», — заявил Рахматуллин.
В клубе также назвали основных претендентов на замену Алекно. Среди возможных кандидатов — экс-тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов и иностранные специалисты.
Ранее Алекно возглавил мужскую сборную Ирана, с которым подписал контракт до конца летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году.
Отметим, что в прошлом сезоне тренер уже брал годичный перерыв в карьере, уступив свое место Алексею Вербову. Летом 2020 года он вернулся на пост рулевого казанского «Зенита».СпортВолейбол
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