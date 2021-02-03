В Греции нашли обломки тренировочного самолета из города Козани

В Греции завершилась операция по поиску тренировочного самолета, вылетевшего из греческого города Козани и пропавшего с радаров в воскресенье. Место крушения обнаружили в горах, в районе Дикорфо, сообщил местный телеканал Skai.

Уже сообщалось, что двухместным самолетом управлял 32-летний гражданин Ирака Амар Ибрагим. В Козани он находился в составе группы из сотни иракских пилотов, стажировавшихся в Греции.

Многие российские СМИ перепутали греческий город Козани с Казанью, привязав произошедшее к столице Татарстана.