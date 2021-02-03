Верховный суд Удмуртии оставил без изменения приговор экс-главе региона Александру Соловьеву

Сегодня Верховный суд Удмуртии оставил без изменения приговор Завьяловского суда в отношении экс-главы региона Александра Соловьева по делу о взяточничестве. Его приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 275 млн рублей.

«Приговор Завьяловского районного суда Удмуртской Республики от 12 октября 2020 года в отношении Соловьева Александра Васильевича оставить без изменения», — передает ТАСС решение судьи.

Соловьев заявил, что решение Завьяловского райсуда несправедливо. Приговор, по его мнению, «был вынесен при явном несоответствии выводов суда». Адвокат экс-главы Удмуртии Галина Сбоева заявила, что никто из допрошенных свидетелей не подтвердил факта передачи денег ее подзащитному.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура России подала в суд на бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева. Ведомство намерено обратить в доход государства имущество бывшего главы региона стоимостью более 200 млн рублей.



По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, участвовавших в строительстве мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки в 139 млн рублей, долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера.