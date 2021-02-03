«Можно гордиться»: Путину доложили об электромобиле «Кама-1»

Директор агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказала президенту России Владимиру Путину о новом электромобиле от КАМАЗа.

Она перечислила масштабные проекты, которыми Россия может гордиться,в число которых вошел электромобиль «Кама-1».



Фото: kremlin.ru

«Во-первых, был представлен первый российский образец электромобиля «Кама-1», запущена пилотная сеть 5G. Мы запустили пилотное тестирование «Умные дороги» на платформе «Автодата», это значит снижение аварийности, снижение ДТП, смертности, соответственно, на дорогах. Завершен проект «Цифровой РЭС — Крымэнерго» и «Цифровой РЭС» Валдайского района Новгородской области», — передает слова Чупшевой пресс-служба президента РФ.

Фото: kamaz.ru

Напомним, седаны и грузовики на платформе электромобиля «Кама-1» представят в этом году. Также на КАМАЗе рассказывали, когда начнется коммерческое производство электромобиля.

Ольга Плешкова