В Казани водителям и кондукторам троллейбусов и трамваев сделают прививку от COVID-19
С 4 февраля в Казани стартует добровольная вакцинация от коронавируса водителей и кондукторов троллейбусов и трамваев. Минздрав Татарстана выделил первые 500 доз вакцины от COVID-19 для работников МУП «Метроэлектротранс», говорится на сайте мэрии столицы РТ.
Вакцинация пройдет в медицинском кабинете депо. Сейчас составляют список работников, которые захотят привиться.
Отмечается, что вакцинация сотрудников метрополитена будет проведена на втором этапе.
В Татарстане на 3 февраля привито вакциной «Спутник V» 14 100 человек, из них вторую дозу получили 2 617 человек. Всего использовано 42,4% из 33 242 комплектов доз вакцины.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым