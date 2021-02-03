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В Казани водителям и кондукторам троллейбусов и трамваев сделают прививку от COVID-19

12:22, 03.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани водителям и кондукторам троллейбусов и трамваев сделают прививку от COVID-19

С 4 февраля в Казани стартует добровольная вакцинация от коронавируса водителей и кондукторов троллейбусов и трамваев. Минздрав Татарстана выделил первые 500 доз вакцины от COVID-19 для работников МУП «Метроэлектротранс», говорится на сайте мэрии столицы РТ.

Вакцинация пройдет в медицинском кабинете депо. Сейчас составляют список работников, которые захотят привиться.

Фото: kazantransport.ru

Отмечается, что вакцинация сотрудников метрополитена будет проведена на втором этапе.

В Татарстане на 3 февраля привито вакциной «Спутник V» 14 100 человек, из них вторую дозу получили 2 617 человек. Всего использовано 42,4% из 33 242 комплектов доз вакцины.

    ОбществоИнфраструктураМедицина Татарстан
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