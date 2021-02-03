Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на премию «Золотой глобус»

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) огласила номинации 78-й премии «Золотой глобус». Вручение наград состоится 28 февраля.

Впервые в истории «Золотого глобуса» номинации объявили виртуально из-за пандемии коронавируса.

За звание лучшего драматического фильма будут бороться «Отец» Флориана Зеллера, «Земля кочевников» Хлои Чжао и «Девушка, подающая надежды» Эмеральд Феннел.

Фото: wikimedia.org

В номинации «Лучшая комедия или мюзикл» представлены комедия «Борат 2» Саши Барона Коэна, мюзиклы «Гамильтон» Томаса Каила, «Мьюзик» певицы Сии и «Выпускной» Райана Мерфи, а также ромком «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова.



В телевизионном сегменте на награды претендуют сериалы «Корона», «Мандалорец» и «Эмили в Париже», а также мини-сериалы «Ход королевы», «Голос перемен» и «Неортодоксальная».

Церемония вручения премии также пройдет в онлайн-режиме, говорится на сайте «Золотого глобуса». Там же можно ознакомится с полным списком номинантов.

На прошлой неделе организаторы Каннского фестиваля сообщили о переносе мероприятия с мая на 6—17 июля 2021 года.

