Итоги дня: масштабы кибермошенничества в Татарстане, сокращение населения в России, послание Хабирова
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 28 января:
- На итоговой коллегии МВД Татарстана сообщили, что в 2020 году со счетов татарстанцев украли в общей сложности 1 млрд рублей, около 30 жителей становятся жертвами мошенников ежедневно. Ущерб от подобных преступлений в среднем составляет около 20 млн рублей в неделю.
- Также в прошедшем году МВД Татарстана пресекло работу девяти подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков и перекрыло 59 региональных и два международных канала поставки наркотиков. Всего из незаконного оборота изъято 200 кг наркотических и психотропных веществ.
- Министр МВД Татарстана Артем Хохорин прокомментировал октябрьское нападение на отдел полиции Кукмора, заявив, что ведомство не может со 100-процентной уверенностью исключить повторение подобных проявлений со стороны лиц, которые ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Также Хохорин взял на личный контроль исполнение задачи по противодействию вовлечению молодежи и подростков в деятельность организованных преступных формирований и групп деструктивной направленности.
- Президент России Владимир Путин на совещании с Кабмином заявил, что в стране необходимо привить от коронавируса около 70 млн человек. Таким образом, он указал на необходимость сохранять темпы производства вакцины «Спутник V», несмотря на опережение плана.
- Адвокаты рядового Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев в воинской части Забайкалья, подали апелляционную жалобу на приговор. В жалобе адвокаты отмечают как несправедливое наказание в виде 24,5 года заключения, так как суд присяжных ранее признал Шамсутдинова заслуживающим снисхождения.
- Прокуратура Татарстана утвердила заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего директора ООО «КамгэсЗЯБ». Следствие считает, что с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года обвиняемый с целью сокрытия денег предприятия от налогов и страховых взносов в размере 59,2 млн рублей осуществил расчеты с контрагентами через четыре организации, перечислив им около 125,9 млн рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На его имущество и имущество возглавляемого им предприятия наложен арест на общую сумму 47,3 млн рублей.
- Население России сократилось более чем на 500 тыс. жителей: на 1 января текущего года численность населения России составила свыше 146 млн 238 тыс. человек, в то время как на 1 января 2020 года в стране насчитывалось свыше 146 млн 748 тыс. человек.
- ОГИБДД УМВД России по Казани объявил о рейде в пятницу, 29 января, с 14.00 до 17.00, на одной из улиц Кировского района города. Проверять будут автобусы, осуществляющие заказные или регулярные пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам. Особенное внимание сотрудники службы будут уделять водителям, не соблюдающим правила перевозки пассажиров, управляющим транспортом без нужных документов и управляющим транспортом с техническими неисправностями.
- Защита бывшего аспиранта МГУ Азата Мифтахова обжаловала приговор по делу о нападении на офис партии «Единая Россия» в Ховрино, по которому он получил шесть лет колонии. Защита просит отменить обвинительный приговор в отношении молодого человека и постановить новый — оправдательный.
- В прошлом году в Татарстане благодаря видеокамерам удалось раскрыть более 1,8 тыс. преступлений. Всего в республике общественный порядок контролируют около 64 тыс. видеокамер. В 2021 году в общественных зонах планируется установить еще 1 тыс. камер. Об этом сообщил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин на итоговой коллегии ведомства.
- Хайруллин сообщил, что в Татарстане в нескольких больницах внедрили систему распознавания патологии грудной клетки с технологией искусственного интеллекта. С ее помощью проанализировали 50 тыс. исследований КТ на коронавирус. На сегодняшний день с помощью этой системы ежедневно анализируется более 450 исследований.
- Также Хайруллин предложил президенту республики Рустаму Минниханову инициировать от имени республики заявку на установление экспериментального правового режима в части телемедицины и искусственного интеллекта — это позволит проработать и снять ограничения, установленные законом о телемедицине 2017 года. По словам Хайруллина, расширение арсенала применения телемедицины в Татарстане позволит повысить доступность первичной медпомощи, снимет финансовые барьеры и частично решит кадровую проблему в системе здравоохранения.
- Сегодня курс доллара на Мосбирже поднялся выше 76 рублей впервые с 1 декабря, а курс евро преодолел отметку в 92 рубля впервые с 5 января.
- Верховный суд РТ отправил в колонию общего режима на 7 лет экс-президента АМСБ Хайдара Халиуллина по делу о хищениях 17 млн рублей по бюджетной программе поддержки предпринимателей «Лизинг-грант» после завершения рассмотрения апелляционных жалоб на приговор. Незначительные правки коснулись включения в приговор дополнений относительно действий пяти фигурантов по отдельным эпизодам. Это не повлияло на наказание.
- Роспотребнадзор назвал районы Татарстана, где в прошлом году наблюдалось загрязнение воздуха: в Заинском районе их доля составила 0,9%, в Чистопольском — 0,6%. В Лениногорском, Бугульминском и Альметьевском районах 0,2% проб показали ПДК по различным веществам. Отмечается, что во всех случаях пробы с превышениями были отобраны в зоне влияния промышленных предприятий или автомобильных магистралей.
- Московский областной суд отклонил апелляцию защиты на задержание Алексея Навального, признав законным решение Химкинского городского суда о взятии оппозиционера под стражу на 30 суток. Оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где он лечился после предполагаемого отравления. ФСИН заявила о нарушении им условий испытательного срока по делу «Ив Роше».
- Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что в казанском Кремле не могут давать оценку задержаниям журналистов на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшем 23 января. Она отметила, что на задержанных журналистов не составляли протоколы. После установления личности их, по словам Галимовой, отпустили. Еще Галимова заявила, что власти Татарстана не будут отговаривать молодежь от участия в несанкционированных протестных акциях: «Это не наша работа совершенно, мы такого не делаем».
- Глава Башкирии Радий Хабиров в ежегодном подведении итогов в послании к региональному парламенту, Курултаю, рассказал о планах победы над коронавирусом, бизнесе и стройке. Победить COVID-19, по его словам, планируется с помощью массовой вакцинации. В бизнесе у башкир все неплохо — республика завершила год почти со стопроцентным индексом промышленного производства, более того, в Национальном инвестиционном рейтинге Башкортостан вошел в число лучших регионов. А вот в части строительства Хабирову пришлось извиняться «за неудобства», связанные с реконструкцией путепровода. В том числе в контексте извинений Хабиров упомянул и январские скандалы с огромными счетами за ЖКХ. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Футбольный клуб «КАМАЗ» предложил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову дебютировать в футболе в составе челнинской команды. В «КАМАЗе» заявили, что ПФЛ — это футбольная UFC.
- Два весенних этапа Кубка мира по прыжкам в воду перенесены в осеннюю часть 2021 года. Изначально этап в Казани должен был пройти 19—21 марта. Кроме казанского, перенесен также этап в Монреале, который запланирован на 26—28 марта.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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