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В Татарстане с помощью искусственного интеллекта проанализировали 50 тыс. исследований КТ на COVID-19

15:45, 28.01.2021
В Татарстане с помощью искусственного интеллекта проанализировали 50 тыс. исследований КТ на COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в нескольких больницах внедрили систему распознавания патологии грудной клетки с технологией искусственного интеллекта. С ее помощью проанализировали 50 тыс. исследований КТ на коронавирус, сообщил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин на итоговой коллегии ведомства.

На сегодняшний день с помощью этой системы ежедневно анализируется более 450 исследований. Время анализа снимка сократилось до десяти раз, сортировка и маршрутизация пациентов в семь раз, рассказал Хайруллин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в Минцифры сообщили, что в Татарстане при необходимости запустят запись на вакцинацию от коронавируса через МФЦ.

ТехнологииIT Татарстан
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