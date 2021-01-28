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ГИБДД Казани объявила об очередной проверке автобусов в пятницу

16:57, 28.01.2021 1
ГИБДД Казани объявила об очередной проверке автобусов в пятницу
Фото: realnoevremya.ru (архив)

ОГИБДД УМВД России по Казани объявил о рейде в пятницу, 29 января, с 14.00 до 17.00, на одной из улиц Кировского района города. Проверять будут автобусы, осуществляющие заказные или регулярные пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам.

Особенное внимание сотрудники службы будут уделять водителям, не соблюдающим правила перевозки пассажиров, управляющим транспортом без нужных документов и управляющим транспортом с техническими неисправностями. Адресную работу проведут с водителями, которые уклоняются от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Если в ходе рейда будет выявлен технически неисправный транспорт, его запретят к эксплуатации, сообщает ОГИБДД УМВД России по Казани.

Ранее массовая проверка пассажирских автобусов в Казани проходила в прошлую пятницу, 22 января.

Маргарита Головатенко
ОбществоАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:29
    смешно. их заранее предупреждают. ОТ Казани нарушают все возможные пдд. по своим полосам не ездеют
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