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Минцифры РТ предложило инициировать заявку на установление в Татарстане экспериментального правового режима телемедицины

15:28, 28.01.2021
Минцифры РТ предложило инициировать заявку на установление в Татарстане экспериментального правового режима телемедицины
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин предложил президенту республики Рустаму Минниханову инициировать от имени Татарстана заявку на установление экспериментального правового режима в части телемедицины и искусственного интеллекта.

Это позволит проработать и снять ограничения, установленные законом о телемедицине 2017 года, заявил на итоговой коллегии Минцифры РТ его глава. На сегодняшний день указанный правовой акт не позволяет врачам на дистанционной консультации ставить диагноз, назначать лечение и препараты и оформлять пациентам больничный лист.

Фото: @minzdravrt

Хайруллин отметил, что расширение арсенала применения телемедицины в Татарстане позволит повысить доступность первичной медпомощи, снимет финансовые барьеры и частично решит кадровую проблему в системе здравоохранения.

Напомним, о запуске пилотного проекта по телемедицинским услугам в Татарстане стало известно в сентябре.

ТехнологииIT Татарстан
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