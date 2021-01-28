Минцифры РТ предложило инициировать заявку на установление в Татарстане экспериментального правового режима телемедицины

Министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин предложил президенту республики Рустаму Минниханову инициировать от имени Татарстана заявку на установление экспериментального правового режима в части телемедицины и искусственного интеллекта.

Это позволит проработать и снять ограничения, установленные законом о телемедицине 2017 года, заявил на итоговой коллегии Минцифры РТ его глава. На сегодняшний день указанный правовой акт не позволяет врачам на дистанционной консультации ставить диагноз, назначать лечение и препараты и оформлять пациентам больничный лист.

Фото: @minzdravrt

Хайруллин отметил, что расширение арсенала применения телемедицины в Татарстане позволит повысить доступность первичной медпомощи, снимет финансовые барьеры и частично решит кадровую проблему в системе здравоохранения.



Напомним, о запуске пилотного проекта по телемедицинским услугам в Татарстане стало известно в сентябре.

