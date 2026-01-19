Продажи новых электромобилей в России упали на треть в 2025 году

По данным «Автостата», рынок электрокаров достиг минимума за последние годы

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Продажи новых электромобилей в России по итогам 2025 года упали на 30%, составив всего 12,5 тыс. единиц, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По словам эксперта, падение стало существенным: в 2024 году россияне приобрели 17,8 тыс. автомобилей, а теперь показатель опустился даже ниже уровня 2023-го (14,1 тыс.). Наибольшее снижение продаж произошло у лидера прошлого года — китайской марки Zeekr (-61%), чья доля упала до 3 тыс. проданных машин.

Однако внимание покупателей привлекли местные производители: второе место занял российский бренд Evolute (+47%; 1,8 тыс. шт.), а третье заняла компания «Амберавто» (рост в 6,5 раза; 1,1 тыс. шт.).

Среди лидеров продаж также выделились китайские марки Avatr (978 шт.) и «Москвич» (880 шт., большинство реализовано юридическими лицами).

Американская марка Tesla оказалась лишь девятой в рейтинге с результатом 449 проданных авто, потеряв почти треть своей аудитории по сравнению с прошлым годом.

Сергей Целиков подчеркнул позитивные тенденции роста китайских производителей BYD (843 шт.), Xiaomi (703 шт.) и Geely (463 шт.), отметив, что их успешная динамика на китайском рынке способна отразиться и на российских показателях.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане стоимость новых электромобилей снизилась почти на 30%.



Ариана Ранцева