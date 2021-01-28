Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани перенесен на осень

Два весенних этапа Кубка мира по прыжкам в воду перенесены в осеннюю часть 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA).

Изначально этап в Казани должен был пройти 19—21 марта. Кроме казанского, перенесен также этап в Монреале, который запланирован на 26—28 марта.

Фото: realnoevremya.ru

О новых сроках проведения станет известно чуть позже. Уже сейчас известно, что есть предложение перенести этапы на сентябрь-октябрь 2021 года.

Напомним, ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о переговорах по проведению в Казани Кубка мира по фехтованию и Первенства мира по плаванию среди спортсменов до 18 лет.