Глава МВД Татарстана проконтролирует задачи по противодействию вовлечения молодежи в деструктивные группы

Министр МВД Татарстана Артем Хохорин взял на личный контроль исполнение задачи по противодействию вовлечению молодежи и подростков в деятельность организованных преступных формирований и групп деструктивной направленности. Об этом он заявил на итоговой коллегии МВД по РТ.

Также среди задач ведомства были обозначены повышение эффективности совместной работы подразделений ОВД по раскрытию преступлений, в том числе и с использованием информационных технологий.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей».

Ольга Плешкова