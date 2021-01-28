Путин: в России необходимо привить от COVID-19 около 70 млн человек

Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что в стране необходимо привить от коронавируса около 70 млн человек. Таким образом, он указал на необходимость сохранять темпы производства вакцины «Спутник V», несмотря на опережение плана.

«В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Мне Попова докладывала вчера — 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», — сказал президент.

kremlin.ru

Вакцинация нужна, чтобы прервать распространение COVID-19, добавила вице-премьер Татьяна Голикова. Он подчеркнула, что прививочная кампания проходит на бесплатной и добровольной основе.