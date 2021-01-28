Галимова о задержании журналистов на митинге: «Я думаю, для всех нас эта ситуация станет определенным уроком»

Фото: Антон Райхштат

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что в казанском Кремле не могут давать оценку задержаниям журналистов на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшем 23 января. Однако она предложила организовать работу представителей СМИ в дальнейшем — организовать пул.

По ее словам, редакциям нужно было заранее проговорить с МВД особенности работы на месте и чтобы журналистов смогли идентифицировать: «К сожалению, мероприятия такого внештатного порядка не позволяют сотрудникам правоохранительных органов на месте в привычном рабочем режиме установить личность человека, то есть подойти и проверить документы. Они работают в условиях несанкционированного, незаконного мероприятия.

Она отметила, что на задержанных журналистов не составляли протоколы. После установления личности их, по словам Галимовой, отпустили.

«Я думаю, для всех нас эта ситуация станет определенным уроком с точки зрения организации подобных мероприятий, всякие бывают ситуации, — сказала Галимова, отметив, что в дальнейшем нужно проработать формат работы.

Ранее главу МВД России попросили проверить задержание журналистов в Казани и других российских городах 23 января.