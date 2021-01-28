Новости

15:19 МСК Все новости
Новости раздела

Роспотребнадзор назвал районы Татарстана, где в прошлом году наблюдалось загрязнение воздуха

15:04, 28.01.2021
Роспотребнадзор назвал районы Татарстана, где в прошлом году наблюдалось загрязнение воздуха
Фото: Маргарита Головатенко (архив)

В 2020 году в шести муниципалитетах Татарстана зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе. Чаще всего это происходило в Казани.

В столице республики доля проб с превышением гигиенических нормативов составила 1,5%, передает «Казанский репортер» со ссылкой на данные республиканского управления Роспотребнадзора.

В Заинском районе их доля составила 0,9%, в Чистопольском — 0,6%. В Лениногорском, Бугульминском и Альметьевском районах 0,2% проб показали ПДК по различным веществам.

Отмечается, что во всех случаях пробы с превышениями были отобраны в зоне влияния промышленных предприятий или автомобильных магистралей.

Ранее глава Минэкологии Татарстана объяснил, что за год было зафиксировано свыше 1 860 фактов превышения допустимых концентраций. На нарушителей наложено более 1,2 млн рублей штрафов.

В конце 2020 года в Казани несколько раз фиксировались превышения содержания формальдегида в воздухе.

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем