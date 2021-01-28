Галимова об отговаривании молодежи от участия в протестах: «Это не наша работа»

Власти Татарстана не будут отговаривать молодежь от участия в несанкционированных протестных акциях. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. На брифинге у нее спросили, как власти РТ намерены противостоять «деструктивным силам», о которых говорил президент Татарстана Рустам Минниханов, и «как еще молодежь будут отговаривать от участия в несанкционированных акциях».

«Я не знаю, кто, кого и где отговаривал, как подобное происходило. Это не наша работа совершенно, мы такого не делаем. Поэтому, наверное, надо спросить у тех, кто работает с молодежью, может у них есть какие-то предложения»,— сказала она.



Она также не стала оценивать массовые задержания после митинга в поддержку Алексея Навального в Казани: «Давать оценку действиям полиции — не наша прерогатива».

Ранее сообщалось, что представители Министерства молодежи Татарстана на днях встретятся с участниками несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального.