Минцифры РТ: в 2020 году в Татарстане благодаря видеокамерам раскрыли более 1,8 тыс. преступлений

В прошлом году в Татарстане благодаря видеокамерам удалось раскрыть более 1,8 тыс. преступлений, сообщил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин на итоговой коллегии ведомства.

Всего в республике общественный порядок контролируют около 64 тыс. видеокамер. В 2021 году в общественных зонах планируется установить еще 1 тыс. камер, в которых будет активно использоваться технология искусственного интеллекта, рассказал Хайруллин.

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Напомним, осенью прошлого года в Минцифры Татарстана сообщили, что в республике начнут внедрять умные камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц.