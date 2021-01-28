Верховный суд РТ отправил в колонию экс-президента АМСБ Хайдара Халиуллина

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Верховном суде Татарстана завершилось рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по делу о хищениях 17 млн рублей по бюджетной программе поддержки предпринимателей «Лизинг-грант». По результатам наказание бывшему главе Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдару Халиуллину оставлено в силе — 7 лет колонии общего режима, передает журналист «Реального времени».



Не дождались смягчения либо отмены приговора и другие осужденные. Незначительные правки коснулись лишь включения в приговор дополнений относительно действий пяти фигурантов по отдельным эпизодам. Что не повлияло на наказание.

Оглашение итогового решения апелляционная тройка начала еще вчера, однако ввиду резкого обрыва связи с СИЗО Оренбурга и осужденной Мариной Халиуллиной отложила заседание на сутки. К сегодняшнему дню проблему устранили.

На итоговое заседание в суд пришли сын и дочь Халиуллиных, а также трое представителей Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ. Заседание закончилось за 17 минут. По результатам часть защитников сообщили — будут подавать кассационные жалобы.

Напомним, ранее в апелляции экс-президент АМСБ, его бывшая супруга и ряд осужденных бизнесменов требовали полного оправдания. Среди них — и получивший условный срок в 3 года экс-директор ООО «Белый хлеб» Денис Храмцов. Выступление его защитника в прениях растянулось на несколько часов.

«Я не преступник и никогда им не был, в незаконных действиях не участвовал», — повторил в последнем слове бывший руководитель АМСБ РТ. И добавил: «Аюпов (досудебщик по делу «Лизинг-гранта», — прим. ред.) вынес грязь из Министерства экономики, и с этого все пошло».

Представитель прокуратуры РТ Лилия Цеханович настаивала, что приговор является законным и обоснованным. Она просила отказать в смягчении наказания осужденным Веронике Мирзагалямовой, Андрею Поповнину и Аделю Мухаметхазипову. Доводы части предпринимателей в части их невиновности и неосведомленности о вовлечении в преступную схему парировала доводом, что в правоохранительные органы по этим фактам они не обращались.

Напомним, в ноябре 2019-го Вахитовский райсуд вынес обвинительный приговор 23 фигурантам делам, обвинявшимся в хищениях бюджетных субсидий Минэкономики РТ на развитие бизнеса. 14 человек получили условные сроки от 2,5 до 4 лет, девятерых приговорили к отправке в колонию общего режима на срок от 3 до 7 лет. Часть эпизодов суд признал недоказанными, вследствие чего сократил ущерб с 22 до 17 млн рублей.

Хайдар Халиуллин был оправдан по трем эпизодам мошенничества, пяти покушениям на таковое и 25 эпизодам подделки документов и легализации средств. Тем не менее его приговорили к 7 годам, его супруга получила на год меньше.

Через несколько месяцев после оглашения приговора у бывшего лидера бизнес-ассоциации РТ диагностировали онкологическое заболевание из перечня правительства РФ с диагнозами, препятствующими содержанию за решеткой.

На этом основании прокурор Татарстана Илдус Нафиков еще в прошлом году ходатайствовал о смягчении меры пресечения Халиуллину до вступления приговора в силу. О том же суд просил адвокат осужденного Павел Мазуренко. В декабре 2020-го апелляционная инстанция оставила Халиуллина за решеткой. Чтобы инициировать процедуру освобождения по болезни, осужденному нужно получить новое комиссионное заключение медиков ФСИН — уже о наличии заболевания из другого перечня правительства РФ, касающегося не содержания в СИЗО, а отбывания наказания в местах лишения свободы.

Прения в апелляционной инстанции растянулись на несколько дней. Ключевые претензии осужденных к приговору — в материале «Реального времени».