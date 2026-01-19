В Татарстане заболеваемость коклюшем снизилась в 14 раз, а корью — в 4 раза

Однако жители стали чаще болеть гриппом, энтеровирусной инфекцией, ветряной оспой и чесоткой

Фото: Мария Зверева

В Татарстане подвели итоги санитарно-эпидемиологической обстановки. Как сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на итоговой коллегии ведомства, за отчетный период в регионе было зарегистрировано более 680 тыс. случаев инфекционных и паразитарных заболеваний.

По словам главы ведомства, специалистам удалось добиться прогресса в борьбе с рядом опасных инфекций. Заболеваемость коклюшем в республике сократилась в 14 раз, а корью — в 4 раза. Всего снижение показателей отмечено по 21 нозологической форме.

В то же время по 13 направлениям зафиксирован рост. Наиболее выраженная динамика наблюдается по заболеваемости гриппом, энтеровирусной инфекцией, ветряной оспой, чесоткой, а также острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии.

Рената Валеева