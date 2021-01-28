Прокуратура утвердила обвинение директору «КамгэсЗЯБа» о сокрытии активов на 59 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего директора ООО «КамгэсЗЯБ», обвиняемого по статье о сокрытии денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.

Следствие считает, что с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года обвиняемый с целью сокрытия денег предприятия от налогов и страховых взносов в размере 59,2 млн рублей осуществил расчеты с контрагентами через четыре организации, перечислив им около 125,9 млн рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На его имущество и имущество возглавляемого им предприятия наложен арест на общую сумму 47,3 млн рублей. Уголовное дело в скором времени направят в Набережночелнинский суд Татарстана для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что Следком заподозрил руководство «КамгэсЗЯБ» в сокрытии активов на 59 млн рублей.

Маргарита Головатенко