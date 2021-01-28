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МВД: в 2020 году со счетов татарстанцев украли 1 млрд рублей

09:08, 28.01.2021
МВД: в 2020 году со счетов татарстанцев украли 1 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Почти 30 жителей Татарстана ежедневно становятся жертвами краж средств с банковских счетов и дистанционных мошенничеств с использованием телефонной связи и интернета. Ущерб от подобных преступлений в среднем составляет около 20 млн рублей в неделю, то есть 1 млрд 40 млн рублей в год, сообщает с итоговой коллегии МВД Татарстана корреспондент «Реального времени».

Фото: Максим Платонов (архив)

Раскрытие и расследование этой категории преступлений остается проблемой, отмечают в ведомстве. Хотя за прошлый год отмечен рост числа задержанных по подозрению в совершении дистанционных хищений на 50% — до 713 человек. Этот показатель — лучший среди региональных подразделений МВД в Приволжском округе и один из самых высоких по стране.

Ранее Банк России предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества.

    Ольга Плешкова
    ОбществоПроисшествия Татарстан
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